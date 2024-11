Objavljeno: 6.11.2024 05:00

Mozilla odpušča tretjino zaposlenih

Fundacija Mozilla, ki med drugim skrbi za razvoj brskalnika Firefox, je odpustila 30 odstotkov zaposlenih, so sporočili iz organizacije. Tiskovni predstavnik Brandon Borrman je potrdil, da so sredi obsežne reorganizacije, v kateri želijo zagotoviti bolj odprto in enakovredno tehnološko prihodnost.

Konec fiskalnega leta 2022 je Mozilla zaposlovala 60 ljudi, kasneje pa se je to število približno podvojilo. Letos Mozilla krči število zaposlenih. V začetku leta so odslovili nekaj deset zaposlenih, sedaj pa še tretjino.

Hkrati so ukinili dva oddelka. Izvršna direktorica Nabiha Syed je potrdila, da oddelka za globalne programe in za aktivizem nista več del korporacijske strukture. Poudarila je, da so se razmere v svetu spremenile, še posebej na tehnološkem področju. Mozilla jim mora slediti in k temu sodi tudi obvladovanje stroškov. V modernem svetu se zdi prioritizirati ljudi in ne dobička radikalna ideja, je dodala. Očitno tudi v neprofitni fundaciji.