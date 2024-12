Morilec zavarovalničarja uporabljal pištolo, natisnjeno s 3D tiskalnikom

Policija je v povezavi z umorom Briana Thompsona, generalnega direktorja podjetja UnitedHealthcare, aretirala 26-letnega programerja Luigija Mangioneja.

Mangioneja so prijeli v restavraciji McDonald's v Altooni, Pensilvanija, kjer je bil obtožen lokalnih kršitev zakonodaje o orožju. Čeprav še ni bil neposredno obtožen umora, je bil identificiran kot ključni osumljenec.

Umor se je zgodil pred enim tednom na Manhattnu. Preiskovalci, ki so imeli le zrnate posnetke osumljenca z masko in kapuco, so pri lovu na storilca uporabili napredno tehnologijo, vključno z droni, pasjimi enotami in kamerami za prepoznavanje obraza. Preboj v preiskavi je prišel, ko ga je zaposlenec restavracije McDonald's prepoznal in obvestil policijo.

Mangione je imel pri sebi pištolo, izdelano s 3D tiskalnikom, dušilec, štiri lažne osebne izkaznice in rokopis, ki je vseboval ostre kritike na račun ameriškega zdravstvenega sistema. Na kroglah, najdenih na kraju dogodka, so bile zapisane besede, kot so zavlačuj, zanikaj in odstrani, kar kaže na motivacijo povezano s kritikami zavarovalniške industrije. Primer je sprožil široke razprave o zdravstvenem sistemu in izrazih podpore za storilca z različnih političnih strani.

Policija nadaljuje raziskovanje ozadja in motivov, ki so pripeljali do tega tragičnega dogodka.