Monitorjev poletni nakupovalni vodiči

Objavljeno: 16.6.2020 05:00

Pri Monitorju v začetku poletja že leta izdajamo še eno posebno, tematsko številko, namenjeno poglobljenemu branju čez poletje. Tokrat gre za obširni nabor nakupovalnih vodičev, kjer pokrijemo vse vrste računalniških naprav, zraven pa še zvrhan kup nasvetov.

Ravno v času karantene, povezane s koronavirusom, se je pokazalo, kako pomembno je imeti solidno opremo, na katero se lahko zanesemo. Tudi prodajni rezultati so pokazali, da si je marsikdo v tem času dopolnil ali nadgradil domačo pisarno.

V posebni poletni številki smo začeli pri najbolj ključnih spremljevalcih digitalnega življenja – pametnimi telefoni. Pišemo o glavnih razlikah med Applovimi telefoni z iOS in tistimi, ki uporabljajo Googlov sistem Android. Pri obeh taborih pa predlagamo tudi najboljše naprave v tem trenutku – seveda v različnih cenovnih segmentih. Dotaknili pa smo se tudi fotografiranja s telefoni in kako se ti primerjajo s klasičnimi fotoaparati.

Nadaljujemo pri klasičnih računalnikih – tako prenosnikih kot namiznih računalnikih. Pri prenosnikih si lahko preberete priporočila za različne segmente uporabnikov – od manj zahtevnih domačih uporabnikov pa do igričarjev in poslovnih uporabnikov. Podobno pišemo tudi pri namiznih računalnikih, zraven pa še o periferiji, igričarskih dodatkih, o nadgradnjah in o tem, kaj lahko naredimo, če želimo res tih računalnik.

Nekaj strani pa namenjamo tudi Applovim računalnikom, torej o najboljši izbiri v jabolčnem taboru, tako pri prenosnikih kot pri namiznih modelih. Pri ostali pisarniški opremi pa si lahko preberete tudi članke o tiskalnikih in računalniških monitorjih.

Pri nasvetih začnemo z varnostnimi kopijami – za različne uporabnike in zahteve, od fotografij na telefonih pa vse do poslovnih okolij s strežniki in virtualnimi napravami. Tehnološkim navdušencem pa priporočamo članek o domačih strežnikih – denimo postavitve lastnega sistema za pametno krmiljenje doma, strežnikov za deljenje datotek in za hrambo in predvajanje večpredstavnostnih vsebin.

Za konec pa še nekaj o »velikem bratu«, podjetju Google. Pišemo o tem, kaj vse podjetje beleži o nas, s katerimi storitvami ga lahko zamenjamo in kako se od njega odvadimo.

Naslednja redna številka izide v torek, 30. junija!

