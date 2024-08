Monitor za prikaz 3D brez očal

Na dogodku Gamescom je Samsung predstavil novo linijo igričarskih monitorjev Odyssey, ki uporabljajo tehnologijo sledenja očem za pretvorbo 2D slik v 3D brez potrebe po očalih.

Monitor Odyssey 3D bo na voljo globalno še letos in bo uporabnikom omogočil enostavno preklapljanje med 2D in 3D načinom. Monitor bo na voljo v velikostih 27 ali 37 palcev, z ločljivostjo 4K QLED, osveževalno hitrostjo 165 Hz ter odzivnim časom ene milisekunde. Poleg tega bo podpiral AMD FreeSync in imel vgrajene priključke DisplayPort 1.4 ter dva HDMI 2.1 vhoda.

3D učinek brez očal monitor doseže s kombinacijo lentikularne leče in vgrajene kamere za sledenje očem, kar omogoča stalno prilagajanje globinskega zaznavanja. Tehnologija deluje samo za eno osebo hkrati, vendar to za igričarje ne bi smela biti težava. Cena monitorja še ni znana, a glede na zgodovino cen v seriji Odyssey zagotovo ne bo poceni.