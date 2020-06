Množična odpoved Samsungovih predvajalnikov Blu-ray

Kadar odpove posamezna elektronska naprava, to pripišemo iztrošenosti, okvari ali preprosto smoli. Drugače pa je, ko istočasno odpovedo tisoči primerkov. Tik pred začetkom vikend so množično odpovedali Samsungovi predvajalniki Blu-ray. Vsi ob istem času, vsi s podobnimi, a med modeli nekoliko različnimi simptomi. Samsung še ni uspel ugotoviti, kaj je narobe.

Simptomi so segali od nenehnega ponovnega zaganjanja, zazmrznitve brez odzivnosti do branja neobstoječih nevstavljenih ploščkov. Vse to kaže na nek programski fiasko, kar še dodatno utrjuje dejstvo, da se je odpoved zgodila istočasno. Na internetu je kopica bolj ali manj jeznih sporočil imetnikov različnih naprav, kot je na primer hišni kino, ki jih je predvajalnik pustil na cedilu. Samsung je dejal, da so z napako seznanjeni, kaj več pa niso razkrili.

Zato se lahko vprašamo, kaj se je zgodilo. Težava modernih povezanih naprav je ravno to, da lahko odpovedo na daljavo, brez krivde uporabnika. Lahko gre za ponesrečeno nadgradnjo (OTA update), ki onemogoči vse prejemnike nadgradnje. V nekaterih primerih so naprave na daljavo onemogočili proizvajalci, ko so jih nehali podpirati ali ko so pripravili nove - tak primer so bili na primer termostati Nest. V tem primeru bi lahko šlo za težavo z nadgradnjo, a trenutno ima več verjetnosti druga teorija. Kot kaže, so napravam potekli certifikati SSL za povezavo s Samsungovimi strežniki, kar se manifestira na različne načine. Kakorkoli, uporabniki so jezni in čakajo Samsungov odgovor, predvsem pa rešitev. V opomin pa - naprava, ki se lahko na daljavo posodablja ali potrebuje povezavo s strežniki proizvajalca, da sploh deluje, ni nikoli v resnici naša.