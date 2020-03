Mimovrste odprl prvo fizično trgovino

Mimovrste je najpopularnejša spletna trgovina pri nas, sedaj pa so v Ljubljanskem BTCju odprli tudi svojo prvo fizično trgovino.

Naša največja spletna trgovina je sicer v češki lasti, njihov tržni delež pri spletnih nakupih pri nas pa niha med 50 in 60 odstotki. Razlog, da so za odprtje prve fizične trgovine, izbrali Slovenijo, je predvsem v tem, da je pri nas delež spletnih nakupov še vedno razmeroma majhen. Veliko pove podatek, da je pri nas delež tehničnih izdelkov, ki se proda preko spleta, le okoli 20% - na češkem pa kar 60%. Tudi delež uporabnikov spleta, ki opravlja spletne nakupe, je pri nas nižji kot v primerljivih državah.

Zanimiv je tudi delež kupcev, ki se odloči za lastni prevzem kupljenih izdelkov. Teh je kar 50%, spet gre za višji delež kot v tujini. Razlogov za to je seveda več, od tega, da imajo razmeroma dobro mrežo prevzemnih mest, pa do razmeroma visokega stroška poštnine in tudi slabše izkušnje z dostavnimi storitvami.

Mimovrste ima sicer čez 800.000 uporabnikov, v naslednjih dveh letih pa načrtujejo tudi izgradnjo lokalnega distribucijskega središča – po njihovih besedah se odločajo med Slovenijo in Hrvaško.

Mogoče velja omeniti tudi komentarje vodilnih glede dogajanja okoli koronavirusa. Po njihovih besedah smo v Sloveniji občutno manj panični kot v nekaterih drugih državah – vsaj sodeč po nakupih. Med drugim so omenili, da je na češkem pri nakupih opaziti občutno več panike.