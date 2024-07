Objavljeno: 9.7.2024 07:00

Microsoftovi uslužbenci na Kitajskem ne smejo uporabljati Androida

Ker je ekosistem Android močno razdrobljen, hkrati pa je nadzora nad aplikacijami in njihovo kakovostjo manj, je Microsoft svojim zaposlenim na Kitajskem zapovedal uporabo iPhonov v službene namene. Odslej bodo vse službene naprave poganjale iOS.

Na Kitajskem je situacija za zahodna podjetja še bolj zapletena, ker dostopa do uradne Googlove tržnice Play Store sploh ni. Namesto tega obstajajo različne lokalne in neuradne tržnice, na katerih se znajdejo tudi aplikacije sumljive provenience in namenov. Microsoft je zato odredil uporabo Applovih naprav, ker je na Kitajskem uradni App Store dostopen. Prav tako morajo zaposleni nujno uporabljati aplikaciji Microsoft Authenticator in Identity Pass. Kdor uporablja androidni telefon, bo dobil službeni iPhone 15.

Microsoft je od odkritja ruskih napadov, za katere smo izvedeli januarja, začel zaostrovati varnostne ukrepe. Med njimi so tudi ukrepi na področju mobilnih naprav, pa tudi obvezna večstopenjska avtentikacija in hitrejše krpanje ranljivosti. Vse to je del nove iniciative za varno prihodnost (Secure Future Initiative), s katero želi Microsoft preprečiti podobne varnostne incidente v prihodnosti.

Bloomberg