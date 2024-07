Objavljeno: 10.7.2024 23:00

Microsoftov predstavnik izstopil iz OpenAI-jevega odbora

Zgodila se je še ena pomembna sprememba v upravnem odboru podjetja OpenAI, ki pa vendarle ni tako destruktivna kakor lani novembra, ko so za nekaj dni nagnali izvršnega direktorja Sama Altmana. To pot je iz upravnega odbora prostovoljno odšel Microsoft, Apple pa je opustil namere o pridružitvi.

Microsoft se umika zaradi čedalje glasnejšega negodovanja regulatorjev po vsem svetu, ki so v EU in ZDA že sprožili preiskave, ali je Microsoftov nadzor nad OpenAI skladen s protimonopolno zakonodajo. Microsoft je bil doslej v OpenAI vložil že 13 milijard dolarjev, zato je lahko njegove storitve integriral v Windows in Copilot.

Odstop Microsoftovega predstavnika Keitha Dollivea teh težav ne bo odpravil, saj bodo kapitalske povezave ostale. Lekcijo je zaznal tudi Apple, saj se njegov dosedanji favorit Phil Schiller ne bo pridružil upravnemu odboru OpenAI.

Osemčlanski upravni odbor z glasovalnimi pravicami torej ostaja - Sam Altman, Larry Sumer, Sue Desmond-Hellmann, Paul Nakasane, Nicole Seligman, Adam D'Angelo, Fidji Simo in Bret Taylor, ki je predsednik.