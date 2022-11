Objavljeno: 9.11.2022 05:00

Microsoft v Windows 11 dodaja čedalje več oglasov

Microsoft je že pred leti v Windows potihoma pripeljal oglase, ki se počasi širijo. Zadnja novost v Windows 11 je meni za odjavo, kjer poleg pričakovanih možnosti Microsoft ponudi še nekaj svojih storitev.

Tako se, odvisno od naključnega izbora, med dodatnimi možnostmi pojavijo prijava v OneDrive, ustvaritev novega Microsoftovega računa (Microsoft si res ne želi uporabe Windows brez Microsoft računa in je to v preteklosti na različne načine skušal preprečevati) in podobno. Odziv uporabnikov na novosti je v glavnem negativen.

V preteklosti je Microsoft reklame potisnil že v Office (reklama za Microsoft 365 Family v Office 2021), v Raziskovalca, v meni Start itd.