Objavljeno: 13.11.2024 05:00

Microsoft ukinil aplikaciji Pošta in Koledar v Windows 11

Iz Redmonda so sporočili, da bodo s koncem leta prenehali podpirati aplikacije Calendar, People in Mail za Windows 11. Ko se bo podpora končala, uporabniki z Winows Mail ne bodo mogli več pošiljati in prejemati pošte. Microsoft svetuje nadgradnjo na aplikacijo Outlook.

Outlook for Windows je na voljo od avgusta kot izdelana različica, pred tem pa je bil leta v beta verziji. Novi Outlook je spletna aplikacija, ki želi sčasoma nadomestiti tudi namizno verzijo. To se bo zgodilo postopoma, pred tem pa bodo uporabniki deležni vsaj 12-mesečnega prehodnega obdobja. Namizni Outlook je namreč zelo pogosto orodje tudi v poslovnih okoljih, kjer na vrat na nos sprememb ne gre uvajati.

Obstoječe verzije Outlooka, ki imajo naročniško ali stalno licenco, bodo podprte vsaj do leta 2029.

Microsoft