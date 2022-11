Objavljeno: 7.11.2022 14:00

Microsoft tožijo zaradi piratstva

V precej ironičnem obratu zgodovine se je Microsoft znašel na sodišču, kjer mu v kolektivni tožbi očitajo piratstvo. Skupaj z Githubom in OpenAI je na zatožni klopi zaradi projekta Github Copilot, ki so ga zagnali lani in je od letošnjega junija proti plačilu 10 dolarjev naročnine mesečno dostopen vsakomur.

Zamisel je bila sicer odlična. Github Copilot je umetna inteligenca, ki je prebrala vso javno dostopno kodo v repozitoriju Github in se naučila programirati. Sedaj jo lahko programerji, ki uporabljajo Python, JavaScript, TypeScript, Ruby ali Go, izkoristijo za pomoč pri pisanju kode. Težava tiči v dejstvu, da je Github Copilot bral kodo z različnimi odprtokodnimi licencami (npr. GPL, MIT itd.), ki ne dovoljujejo kar poljubne uporabe v drugih projektih. Vsaka licenca ima svoje zahteve, običajno pa je treba končni izdelek tudi objaviti pod enako licenco. Če Github Copilot drobce kode ponuja programerjem, ki pišejo programe pod najrazličnejšimi licencami, je to problem.

Zato je Matthew Butterick vložil kolektivno tožbo zoper Github, OpenAI in Microsoft, v katerem jim očita piratstvo. Razplet bo brez dvoma zelo pomemben, saj bo razrešil številne dileme glede avtorskih pravic izdelkov, ki jih je izdelala umetna inteligenca, če se je učila na avtorsko zaščitenih izdelkih drugih ljudi.