Microsoft Teams in Slack se bosta znala pogovarjati

Sredi krize, ki jo je ustvarila pandemija koronavirusa prihaja novica, ki bi se še nedavno zdela povsem nemogoča. Glavna tekmeca na področju skupinskega sodelovanja, Slack in Microsoft, se dogovarjata o zagotavljanju medsebojne združljivosti za videokonferenčne klice.

Podjetji tako že razvijata potrebno programsko opremo, da bodo lahko uporabniki programa Microsoft Teams klicali sogovornike v Slacku in obratno. Za zdaj še ni podatkov, da bi se integracija izvajala tudi na drugih področjih, denimo skupinskemu kramljanju, souporabo datotek in drugih komunikacijskih funkcijah, toda partnerja to ne izključujta.

Obe platformi v času krize skokovito rasteta in povečujeta število uporabnikov, ki so prisiljeni delati od doma. Toda čeprav se zdi, da bi lahko bil virus katalizator tega dogovora, so se pogovori med družbama menda začeli že precej prej.

Zanimiv je pogled, ki ga je za javnost razkril Stewart Butterfield, direktor družbe Slack. Trdi namreč, da večje število uporabnikov platforme Microsoft Teams za Slack ni ovira, temveč priložnost. Po njegovi projekciji smo na področju skupinskega dela na daljavo šele na začetkih. Slikovito nakazuje, da kar 95% ljudi, ki bo tovrstne platforme uporabljalo čez pet let, danes teh orodij sploh ne uporablja.

Priložnosti za rast je torej še ogromno, sodelovanje med platformami pa naj bi to kvečjemu pomagalo, tako kot je nekoč skupni standard telefonskih klicev poenotil področje mobilne telefonije. Trenutno sicer še ni jasno, kdaj bo integracija med platformama dokončana in na voljo za končne uporabnike.