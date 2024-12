Objavljeno: 27.12.2024 22:00

Microsoft spet na tnalu zaradi domnevnih kršitev protimonopolne zakonodaje

Ni leto 1998, četudi se novica bere zelo podobno. Ameriški regulator trga je začel preiskavo, ali Microsoft krši protimonopolno zakonodajo z integracijo svoje programske opreme. Zvezna komisija za trgovino (FTC) preverja, ali Microsoft nezakonito integrira orodja za kibernetsko varnost in dostop do storitev v oblaku v svoj pisarniški paket Office.

Microsoftovi konkurentje so se pritožili, da je nemogoče pošteno tekmovati z vezavo, ki jo ponuja Microsoft. Izkoristil je krizo računalniške varnosti in zlasti poslovnim in državnim odjemalcem ponudil poceni nadgradnje, ki so vključevale Office in varnostna orodja. Sprva so bile zastonj, nato pa so se precej podražile, ko se je izteklo preizkusno obdobje, a je Microsoft tedaj že uspešno zaklenil velike stranke, denimo ministrstva.

FTC je začel preiskavo, Microsoftu pa je že poslal civilno zahtevo za izročitev informacij o primeru. Gre torej za FTC-jevo ustreznico sodne odredbe, ki se izda med iskanjem dokazov (discovery). Microsoft odgovarja, da je FTC-jeva zahteva preširoka.