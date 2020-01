Microsoft prisiljen v dodatni popravek za Windows 7

Objavljeno: 27.1.2020 12:12

Microsoft je v začetku tega meseca izdal zadnji paket popravkov za Windows 7 pred opustitvijo podpore, a so morali objaviti še in popravek, ki je odpravil napako v prejšnjih popravkih.

Konkretna napaka sicer ni nevarna, gre pa za to, da lahko po namestitvi popravka KB4534310 slika ozadja postane povsem črna. Pri Microsoftu omenjajo, da se to dogaja le nekaterim uporabnikom, pa še to le v primeru, da sliko raztegnemo čez celo namizje (»stretch«), če je slika že sama prave ločljivosti ni težav. Sprva so nameravali popravek objaviti le za stranke, ki plačujejo za program »Windows 7 Extended Security Updates«, a so se premislili in popravek javno objavili.