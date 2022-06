Microsoft po pomoti dovolil namestitev Windows 11 na stare računalnike

Microsoft je v zadnjih verzijah Windows precej strog in nadgradnjo dovoljuje le na računalnikih, ki imajo tudi dovolj nove procesorje, čeprav za to ni posebej trdnih razlogov. Po pomoti pa je sedaj dovolil namestitev predogledne verzije Windows 11 na vse računalnike. Hrošča že odpravljajo.

Za Windows 11 uradno potrebujemo Intelove procesorje osme generacije (Coffee Lake) ali AMD-jeve procesorje Zen 2 oziroma novejše s podporo TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Do vključno Windows 10 so bile zahteve po starosti procesorjev zelo mile, zato je zaostritev vznejevoljila precej uporabnikov. Razlog je po Microsoftovih besedah varnost in virtualizacija.

Marsikdo je sicer prepričan, da bi šlo tudi s starejšimi procesorji, a Microsoft pač malce poganja prodajo novih računalnikov. Zato je veliko prahu dvignil najnovejši hrošč, ki je omogočil namestitev Windows 11 build 22621 v kanalu Windows Insiders na vse računalnike in celo na Windows 10. Microsoft je potrdil, da je šlo za hrošča, ki ga preiskujejo. Kdor je namestil Windows 11 na starejše procesorje, ne bo dobival varnostnih popravkov, ker ima uradno nepodprto namestitev, zato ima deset dni časa za odstranitev in vrnitev na Windows 10. Kasneje bo možna le še sveža namestitev Windows 10.

Tovrstni spodrsljaji še posebej razjezijo skupnost, ker kažejo, da se vsaj z osnovnimi nastavitvami in funkcijami Windows 11 povsem dobro počuti na starejših računalnikih. A ker Microsoft tega ne dovoli, smo primorani kupovati nove.