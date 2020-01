Microsoft in Samsung sodelujeta na področju... skupinskega sodelovanja

Microsoft je objavil drugi večji komplet novosti za orodje za skupinsko sodelovanje Microsoft Teams, pri katerem sodeluje tudi s korejskim velikanom Samsung. Med številnimi novostmi je najbrž najbolj odmevna nova funkcionalnost Pritisni-za-pogovor (Push-to-talk), s katero Teams omogoča glasovne pogovore na podoben način, kot se uporablja radijske sprejemnike walkie-talike.

Uporabnik preprosto pritisne na tipko in se lahko pogovarja z osebami, ki so prisotne v posameznem pogovornem kanalu v programu. Nova funkcionalnost je namenjena vsem poslovnim uporabnikom, ki potrebujejo enostaven in hiter dostop do sodelavcev. Uporaba tovrstnega načina pogovorov je učinkovitejša, hitrejša in cenejša od telefonskih klicev, trenutnih sporočil in dosedanjih mehanizmov za konferenčne klice. Hkrati zagotavlja večjo varnost v okviru zaprtih omrežij, kot so tisa v bolnišnicah, trgovskih centrih, skladiščih in proizvodnih halah.

Microsoft pa ni ostal zgolj pri spremembi programske opreme. Skupaj s Samsungom so najavili pametni telefon, ki ima vgrajeno strojno tipko za hitro aktiviranje trenutnih pogovorov. Samsung Galaxy Xcover Pro je telefon, ki je optimiziran za profesionalno rabo in skupinsko sodelovanje v poslovnem okolju.

Telefon s 6,3-palčnim zaslonom ima vgrajene dve dodatni tipki za hiter priklic specializiranih funkcij, kakršna je nova funkcionalnost Teams Pritisni-za-pogovor, pohvali pa se lahko s trpežno konstrukcijo odporno na slabe deloven pogoje. Telefon brez težav preživi pade z višine 1,5 metra, zagotavlja odpornost na vlago (IP68), povrh vsega pa nudi izmenljive akumulatorje, s čimer je mogoče zagotoviti delovanja v celotnem trajanju delovnega dne.

Pritisni-za-pogovor pa ni edina novost, s katero Microsoft cilja na poslovne uporabnike, predvsem pa skuša premagati glavnega tekmeca, podjetje Slack. Zanimiva novost je poenostavljena prijava prek sporočil SMS, ki omogoča prijavljanje uporabnikov prek njihovih telefonskih številk in avtorizacijo prek sporočil SMS. Na ta način so odpravili breme upravljanja uporabniških imen in gesel, čeprav gre avtentikacija še vedno prek aktivnega imenika (AD), le da je postopek precej enostavenješi, tako za uporabnike, kot upravitelje. Uporabno je zlasti tam, kjer je treba v skupinsko sodelovanje vključiti občasne uporabnike.

Novost je tudi možnost uporabe istega odjemalca (na primer telefon ali tablico) med različnimi zaposlenimi, kjer je zdaj zagotovljena varnost in zasebnost do vseh podatkov, ki se nahajajo na lokalni napravi. Naprave je zdaj precej lažje menjati med različnimi uporabniki in delovnimi izmenami. Teams po novem lahko nastavimo tudi tako, da izven delovnega časa ne dovoljuje ali omejuje dostop do podatkov v sistemu, s čimer so zagotovili predvsem skladnost z delovno zakonodajo v določenih državah.

Microsoft je tudi nadgradil orodja za upravljanje nalog v paketu Teams. Naloge je zdaj mogoče ustvarjati tudi za posamezno lokacijo, na primer določeno trgovino ali poslovalnico, ne samo uporabnika ali skupino uporabnikov. Izvajanje nalog lahko nato vsi udeleženi spremljajo na enem mestu.

