Objavljeno: 10.6.2024 07:00

Microsoft bolje premislil in zaščitil Recall

Recall, prihajajoča novost v novi verziji Windows, je marsikoga navdala s tesnobo, saj jo je Microsoft želel uvesti precej površno, z več varnostnimi luknjami. Prve verzije bi celo shranjevanje posnetke zaslona med uporabo računalnika in vnose s tipkovnico v besedilni obliki, iz česar bi nam potem umetna inteligenca odgovarjala in pomagala. V teoriji morda koristna rešitev, v praksi pa nočna mora za zasebnost in varnost.

Microsoft je to sedaj sprevidel in sporočil, da bodo funkcijo Recall korenito spremenili, še preden uradno izide. Microsoftov podpredsednik in vodja oddelka za Windows in naprave Pavan Davuluri je dejal, da bodo novosti vgrajene že v predogledno verzijo, ki bo na voljo 18. junija.

Prva novost bo privzeta izključenost (opt-in). Kdor bo želel uporabljati Recall, ga bo moral sam vključiti. Prav tako bo za uporabo nujna aktivacija Windows Hello (s prepoznavanjem obraza, prstnim odtisom ali kodo PIN), in to vsakokrat, ko ga bomo želeli uporabiti. Podatki – tako posnetki zaslona kakor zapisi v bazo SQLite – bodo šifrirani. Microsoft poudarja še, da podatki nikoli ne bodo zapustili računalnika, saj bo vsa obdelava potekala lokalno, da bo možno določene programe ali aplikacije izvzeti iz beleženja, in da bodo podatki dostopni le enemu uporabniku, ne pa vsem uporabnikom iste naprave.

Za uporabo Recalla bomo tako ali tako potrebovali dovolj zmogljiv računalnik, ki bo imel vsaj 16 GB pomnilnika, 256 GB prostora na disku in ustrezno zmogljive nevronske procesne enote (NPU). To pa so zdaj procesorji Qualcomm Snapdragon X Elite in X Plus, medtem ko bosta Intel in AMD ustrezne procesorje šele izdala.