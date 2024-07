Objavljeno: 22.7.2024 05:00

Meta: v EU ne bomo izdali večmodalne Llame

V prihodnjih mesecih bo Meta izdal svoj veliki jezikovni model Llama v večmodalni različici, torej bo lahko kot vhodne podatke jemal besedilo, slike, videoposnetke, zvok in podobno. A to se ne bo zgodilo v EU, ki jo bodo preprosto izpustili, so sporočili iz podjetja. Ne znajo se namreč prilagoditi evropski zakonodaji.

V EU velja več uredb, denimo Akt o digitalnih trgih (DMA), storitvah (DSA) in umetni inteligenci (AI Act). S slednjo bodo morala podjetja v celoti uskladiti svoje poslovanje do avgusta 2026, posamezne aspekte pa že prej. A tehnološkim gigantom to ne diši. Po Applu, ki je za zdaj dejal, da bo Apple Intelligence v EU zamudil, je Meta preprosto dejala, da večmodalna Llama za EU ne bo na voljo. Dejali so, da je to zaradi nepredvidljive evropske zakonodaje. Bo pa v EU na voljo besedilna Llama 3, ko ta izide.

Omejitev bo prizadela tako evropske potrošnike kot tudi evropska podjetja, ki ne bodo imela dostopa do ene izmed modernih tehnologij oziroma orodja. Po drugi strani pa to predstavlja priložnost, da kakšno evropsko podjetje razvije svojo rešitev. Seveda imamo še tretjo možnost, ki je morda celo najverjetnejša: Meta si lahko na koncu premisli.