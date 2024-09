Objavljeno: 16.9.2024 05:00

Meta uporabila vse objave na Facebooku in Instagramu za trening umetne inteligence

Meta je razkrila, da je pri gradnji svojega velikega jezikovnega modela umetne inteligence uporabila čisto vse vsebine, ki so jih njeni uporabniki na stran naložili po letu 2007. Karkoli je bilo kdajkoli objavljeno na Facebooku ali Instagramu, je postalo vir za trening Metine umetne inteligence. To je na avstralski televiziji sredi septembra potrdila direktorica za zasebnost Melinda Claybaugh.

Pri tem je poudarila, da so uporabili le vsebine, ki so jih objavili polnoletni uporabniki. Ne govorimo le o besedilih, temveč tudi fotografijah in drugih objavah. Umetna inteligenca se je učila na vsem! Edina izjema so vsebine, ki so bile izrecno označene kot zasebne, torej če njihova vidnost ni globalna. Svojčas to ni bila privzeta nastavitev, današnji uporabniki pa so že precej bolj pazljivi. A zlasti stare vsebine so na voljo vsem.

Evropejce nekoliko ščiti stroga zakonodaja, zato imamo možnost izključiti uporabo svojih umotvorov za trening umetne inteligence. Podobno velja tudi v Braziliji, kjer je sodišče to prepovedalo. Drugod po svetu pa se bodo morali uporabniki sami potruditi, da do vsebin Meta ne bi mogla. To še zdaleč ni trivialno, saj je treba vidnost vseh nastaviti na nekaj drugega kot Javno. V številnih primerih pa uporabniki tega niti nočejo, pa bi se vseeno želeli izogniti postrganju v generativne modele. Tu jim lahko pomagajo le zakonodajalci, je kar nekoliko predrzno dejala Meta.