Objavljeno: 8.12.2022 08:20

Mesto San Francisco nad Muska pošilja inšpekcijo – zaradi postelj v pisarnah Twitterja

Ko je Elon Musk za 44 milijard pod prisilo sodišča dolarjev vendarle prevzel podjetje Twitter (in se za ta posel zadolžil za okoli 13 milijard dolarjev), je napovedal drastične ukrepe – odpustitev več kot polovice odpuščenih in popolno predanost preostalih zaposlenih. Mesto San Francisco se s pretirano predanostjo ne strinja, saj bo preverilo, ali so poslovni prostori res primerni za vgradnjo – postelj.

V začetku novembra je postala viralna fotografija Evana Jonesa, zaposlenega v Twitterju, ki je svojo nadrejeno v pisarni našel v spalni vreči. Fotografirana, Ester Crawford, se je po objavi še pohvalila, da je to potrebno za doseganje ciljev v podjetju. Elon Musk je njej in drugim zaposlenim očitno hotel »pomagati« in v pisarne naročil – postelje.

Gradbeni inšpektorji mesta San Francisco se s »pomočjo« očitno ne strinjajo, saj menijo, da morajo biti pisarniški prostori »uporabljani za svoj namen«. Musk se je na Twitterju (kje pa drugje) že odzval z besedami, da je podjetje le »poskušalo pomagati utrujenim zaposlenim« in da naj se mesto raje ukvarja z nezakonitimi drogami.