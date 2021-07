Mercedes-Benz cilja na popolno elektrifikacijo do 2030

Priznavajo, da je to cilj, a da niso povsem prepričani, da bo dejansko tudi izvedljiv.

Do leta 2030 nameravajo vložiti čez 40 milijard evrov v razvoj električnih vozil. Tako bodo s partnerji v naslednjih letih postavili kar osem tovarn za izdelavo baterijskih sklopov. Do 2025 delo na tehnologijah klasičnih motorjev na notranje izgorevanje »praktično ustavljeno«. Pred kratkim je tudi Evropska Unija objavila predlog, da bi do 2035 prepovedali prodajo novih bencinskih in dizelskih vozil. Praktično vsi večji proizvajalci avtomobilov pospešeno razvijajo električna vozila in se pripravljajo na ta prehod. Pri Mercedesu bodo tako leta 2025 predstavili tri električne platforme – eno za zmogljiva športna vozila, eno za klasične avtomobile in SUVje ter zadnjo za manjša tovorna vozila.