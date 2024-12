Objavljeno: 3.12.2024 07:00

Macintosh LC III ima en kondenzator napak obrnjen

Znameniti Applov računalnik Mac LC III iz leta 1993 je večinoma deloval stabilno in brez napak, številni muzejski primerki pa tečejo še danes. A navdušenci so odkrili, da je na matični plošči eden izmed kondenzatorjev priključen z napačno polarnostjo.

Apple bržkone ne bo vpoklical modelov LC III, LC III+ in Performa 450, 460, 466 ali 467, ki uporabljajo isto tiskano vezje. A vendarle pri menjavi kondenzatorjev, kar obnavljavci ali vzdrževalci starih komponent rutinsko počnejo, vseeno velja polariteto obrniti pravilno. Trenutno je namreč na pozitivni priključek kondenzatorja pripeljana napetost -5 V.

Gre za kondenzator blizu priklopa za napajalnik, ki ima oznako C22. Preostala soseda C19 in C21 sta primerno obrnjena, C22 pač ne. Zanimivo je, da imajo LC, LC II in tudi 475 na istem vezju pravilno obrnjene kondenzatorje. Doslej tega ni nihče opazil, ker napačno obrnjen kondenzator skrbi za vzporedna vrata (COM) in nekatere razširitvene kartice. Vseeno pa velja ob obnovitvi plošče in menjavi kondenzatorjev te obrniti pravilno.