Objavljeno: 22.10.2024 05:00

Ljubezen med OpenAI in Microsoftom se počasi ohlaja

Po pričevanjih več posameznikov, ki so podrobno seznanjeni z dogajanjem v odnosu med Microsoftom in OpenAI, se velika ljubezen počasi krha. Microsoft, ki je v OpenAI vložil že 13 milijard dolarjev, ni več zainteresiran za nadaljnja vlaganja. OpenAI naj bi letos ustvaril pet milijard dolarjev izgube, a to Microsofta ne gane.

Prva razpoka v odnosu se je pokazala lani, ko je upravni odbor OpenAI za kratek čas razrešil direktorja in soustanovitelja Sama Altmana. Čeprav se je kasneje vrnil kot veliki zmagovalec, je Microsoft tedaj začel stvarneje gledati na položaj. Altman je razmerje med OpenAI in Microsoftom nekoč opisal kot "najboljšo bromanco v tehnološkem sektorju", a to ni več res.

OpenAI se je sprva zavezal, da bo računsko moč kupoval zgolj od Microsofta, a že leto dni skuša ta dogovor zmehčati. Microsoft pa po drugi strani ugotavlja, da ne more biti odvisen zgolj od umetne inteligence OpenAI. Podjetje tako čedalje bolj postajata zgolj običajna partnerja, resda lastniško povezana, medtem ko posebnega odnosa zmanjkuje.

Marca letos je Microsoft na primer porabil 650 milijonov dolarjev, da je zaposlil večino ljudi iz Inflectiona, ki je konkurent OpenAI. Microsoft si ne želi ostati odvisen zgolj od enega dobavitelja umetne inteligence. V zameno pa je OpenAI dobil dovoljenje, da kupi za 10 milijard dolarjev računske moči od Oracla, pogodbo z Microsoftom pa so spremenili v delu, ki opredeljuje ceno.

Spremembe pa vidimo tudi v javnosti, saj Microsoft manj in redkeje komentira OpenAI in njihove izdelke.

NYT