Litva poziva državljane, da se znebijo kitajskih telefonov

Litovsko ministrstvo za obrambo je potrošnike opozorilo, da se naj znebijo kitajskih pametnih telefonov in jim v prihodnje izogibajo.

Poročilo njihovega nacionalnega urada za računalniško varnost namreč ugotavlja, da ima več kitajskih telefonov vprašljive pomanjkljivosti. Na Xiaomijevem Mi 10T 5G so namreč odkrili programsko opremo za cenzuro, ki med drugim prepozna besedne zveze »Free Tibet«, »Long live Taiwan independence« in »democracy movement«. Hkrati naj bi Xiaomijev telefon pošiljal šifrirane podatke na strežnik v Singapurju.

Na Huaweijevem P40 5G pa so odkrili varnostno pomanjkljivost zaradi katere uporabniki tvegajo varnostne vdore. Gre za uradno trgovino AppGallery, ki uporabnike v določenih primerih preusmeri v tretje trgovine z aplikacijami, te pa imajo tudi aplikacije, ki niso bile pregledane s strani proti-virusnih programov. Pregledali so sicer tudi telefon podjetja OnePlus, kjer pa niso odkrili varnostnih ali drugih pomanjkljivosti.

Tako Xiaomi kot Huawei se seveda branita. Prvi sicer priznava uporabo cenzure, a trdi, da je to le za telefone, prodane na Kitajskem in da je to v Evropi onesposobljeno. Huawei pa trdi, da izvajajo varnostne preglede, ki uporabnikom zagotovijo varnost naloženih aplikaciji.

Med Litvo in Kitajsko so odnosi sicer vse bolj napeti, začelo se je s tem, ko je Tajvan začel svojo ambasado v Litvi imenovati »Taiwanese Representative Office«. Drugod po Evropi se njihova ambasada imenuje po glavnem mestu Taipei, s čimer se izogibajo besedi Taiwan, ki jo ima Kitajska za svojo (podobno, kot se za Makedonijo uporablja ime Severna Makedonija). Kitajska je v odgovor že napovedala umik svojega predstavnika iz Litve in zahtevala umik Litovskega ambasadorja iz Pekinga.