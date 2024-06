Objavljeno: 17.6.2024 10:00

Linux dobiva modri zaslon smrti

Zloglasni modri zaslon smrti, ki ga poznamo iz Windows, prihaja tudi na Linux. V jedru 6.10 se uvaja nova infrastruktura za napake pri izvajanju na najnižjem nivoju (DRM panic handler infrastructure). O tem se je v Linuxu govorilo že leta, sedaj pa so novost končno uvedli.

Linux je seveda že imel načine za komunikacijo napak (kernel panic). Pri gradnji jedra brez podpore za VT/FBCON doslej ni bilo enostavnega načina za prikaz tovrstnih napak, kar odpravlja nova rešitev. Koda za DRM Panic ima trenutno podporo za gonilnike DRM/KMS za SimpleDRM, MGAG200, IMX in AST, poteka pa razvoj tudi za druge vrste gonilnikov.

Modri zaslon je videti, kot bi pričakovali. Za zdaj kaj dosti podatkov o tipu napake nima, a to se ima spremeniti v prihodnosti, ko bi lahko dodali tudi kodo QR za več informacij. Kdor ga želi preveriti, lahko na Linuxu 6.10 to stori z ukazom echo c > /proc/sysrq-trigger.

Phoronix