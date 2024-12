LG predstavlja pametno svetilko za notranje vrtnarjenje

Podjetje LG je razvilo svetilko, ki združuje funkcijo osvetlitve prostora in gojenja rastlin v zaprtih prostorih.

Naprava, ki bo predstavljena januarja na sejmu CES, omogoča rast največ dvajsetih rastlin na pladnju pod nastavljivo svetilko. Svetilka ima dva načina delovanja: dnevno osvetlitev, ki spodbuja rast rastlin, in nočno osvetlitev, usmerjeno navzgor, za prijetno osvetlitev prostora. Naprava je opremljena z rezervoarjem za vodo s kapaciteto 5,7 litra, ki samodejno odmeri primerno količino vode in hranil glede na število in vrsto rastlin. LG bo hkrati predstavil tudi nižjo različico svetilke v obliki mizice, ki prav tako združuje svetilko za rastline z estetiko pohištva.

Obe napravi sta združljivi z aplikacijo LG ThinQ, ki omogoča prilagajanje svetlobnih nastavitev in upravljanje gojenja na daljavo. Cen in datuma začetka prodaje LG še ni razkril.