LG-jevi televizorji začeli prikazovati oglase

Pametni televizorji korejske znamke LG, vključno z OLED modeli, kot je novi G4, so v stanju nedejavnosti začeli prikazovati oglase čez cel zaslon.

LG-jevi televizorji, ki so sicer že od prej znani po tem, da so precej vsiljivi z oglasi, so začeli v stanju nedejavnosti prikazovati oglase čez cel zaslon. Oglasi reklamirajo tako LG-jeve lastne kot tudi izdelke drugih podjetij. Vodja tehnologije pri LG Ad Solutions, Dave Rudnick, je v izjavi za javnost dejal, da so se tovrstni oglasi med testiranjem izkazali za zelo učinkovite in predstavljajo dragoceno priložnost za blagovne znamke, da so v ospredju na največjem zaslonu v prostoru. Medtem ko je v preteklosti ohranjevalnik zaslona na ekranu televizorja bržkone pomenil, da je gledalec zapustil prostor, so se navade v zadnjem času močno spremenile. Poudaril je, da 93 % gledalcev med gledanjem televizije hkrati opravlja več nalog, kot so pošiljanje sporočil, nakupovanje, brskanje po družbenih omrežjih ali igranje iger na telefonu, zato je to priložnost, ki je ne smejo izpustiti.

Po navedbah portala FlatpanelsHD lahko trenutne oglase v ohranjevalniku zaslona uporabnik (za zdaj) izklopi tako, da v nastavitvah televizorja pod možnostjo Additional Settings prestavi stikalo Screen Saver Promotion na Off. Za zdaj še ni povsem razkrito katere regije in modeli pametnih televizorjev podpirajo nove oglase, vendar je LG že prej napovedal, da bodo konca leta prisotni na vseh napravah s platformo webOS. Slednja poganja več kot 200 milijonov pametnih televizorjev po vsem svetu.