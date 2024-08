Objavljeno: 26.8.2024 07:00

LG izboljšal svojo tehnologijo zaslonov OLED z modro fosforescenco

Zasloni OLED imajo še vedno nekaj pomanjkljivosti, med katere sodijo težave s svetilnostjo in možnost pojava vžganih pik, če zaslon dolgo časa prikazuje nespremenljivo sliko. Obe težavi izvirata iz težavnosti izdelovanja pik OLED, ki svetijo modro, saj so občutljivejše in manj svetle od zelenih in modrih. LG sedaj trdi, da je tehnologijo občutno izboljšal.

Samsung in LG sta se zaslonov OLED lotila nekoliko drugače. Samsungovi paneli oddajajo modro svetlobo iz OLED, ki jo kvantne točke nato spremenijo v prave barve, medtem ko LG-jevi paneli svetijo belo, nato pa svetloba potuje skozi barvne filtre. V obeh primerih je boljša modra recept za boljši panel in s tem tudi zaslon.

LG-jeva nova tehnologija se imenuje Dream OLED in naj bi bila nared čez leto dni, ko bodo torej lahko začeli proizvajati prve izdelke z njo. Zasloni in televizorji bodo torej sledili čez dobro leto ali dve. LG trdi, da nova tehnologija uporablja fosforescenco namesto fluorescence, kar omogoča večjo svetlost in manj izgube energije, saj je učinkovitost trikrat večja. Modra fosforescenca je bila prav letos velik dosežek več proizvajalcev, zato kmalu pričakujemo podobne najave tudi od konkurence.