Lenovo ThinkPad X1 Fold - tudi prenosnik je lahko upogljiv!

Lenovo je na sejmu CES predstavil obilico novih prenosnikov, tablic in hibridov, med katerimi zagotovo izstopa prvi prenosnik, ki uporablja tehnologijo upogljivih zaslonov. Ime mu je ThinkPad X1 Fold.

Pravzaprav gre za izdelek, ki ga lahko uporabljamo na tri različne načine. Ko ga povsem odpremo, imamo na voljo tablični računalnik z 13,3-palčnim zaslonom. Zaslon lahko tudi delno upognemo, podobno kot pri klasičnem prenosniku, spodnji del pa uporabljamo z zaslonsko tipkovnico.

Lenovo pa ob prenosniku prilaga tudi zelo tanko fizično tipkovnico, ki jo lahko položimo čez spodnji del zaslona in celoto pretvorimo v mini računalnik. Tipkovnico, ki je povezana prek vmesnika bluetooth, lahko uporabljamo tudi izven naprave, kar celoto spremeni v računalnik tipa vse-v-enem (All-in-one). V tem primeru je na zadnji strani računalnika vgrajeno miniaturno stojalo, ki celoto drži vertikalno na mizi.

ThinkPad X1 Fold je narejen s kombinacijo lahkih zlitin in ogljikovih vlaken ter je odet v usnjen ovitek. Zaslon je tipa OLED, računalnik pa tehta manj kot kilogram. Na voljo bo od sredine leta, od 2.499 dolarjev naprej.

Lenovo je predstavil tudi svoj prvi prenosnik z vgrajeno tehnologijo 5G , kjer so arhitekturo naredili na podlagi izkušenj s pametnimi telefoni. Yoga 5G je lahek prenosnik 2-v-1, ki temelji na platformi Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. Na voljo bo spomladi od 1.299 evrov naprej.

Nenavaden hibrid je prenosnik ThinkBook Plus, ki ima kar dva zaslona, od katerih zunanji v pokrovu računalnika temelji na tehnologiji e-črnila (e-ink). Ta zaslon se lahko uporablja za hiter dostop do podatkov, kot bralnik za e-knjige ali pa za ustvarjanje ilustracij in shranjevanje zapiskov s pisalom Precision Pen. Prenosnik ThinkBook Plus bo na voljo od marca za ceno od 1.099 evrov naprej.

Omeniti velja še novi IdeaPad Duet Chromebook, ki je v bistvu prenosnik z Googlovim operacijskim sistemom ChromeOS, ki mu lahko odstranimo tipkovnico in ga spremenimo v tablico. Obenem je eden najlažjih in najtanjših Chromebookov na svetu z baterijo, ki zdrži do 10 ur. Ob njem ponujajo tudi opcijsko pisalo, namenjeno vnašanju zapiskov in risanju. Od maja ga bo mogoče kupiti za 299 evrov.