Lažje rudarjenje bitcoina

Zaradi kitajskih prepovedi rudarjenja kriptovalut je v zadnjih mesecih skupna računska moč (hashrate) omrežja bitcoin padla za 54%, posledično je rudarjenje občutno lažje.

Algoritem se je namreč prilagodil na stanje v omrežju in za 28% olajšal rudarjenje bitcoina. Pred tem se je dalo v povprečju en blok izračunati v deset minutah, sedaj pa je ta čas med 14 in 19 minutami. S padcem težavnosti so se z nižale tudi cene transakcij na blockchainu. Težavnost rudarjenja se sicer samodejno prilagaja v odvisnosti od števila sodelujočih. Ob začetkih bitcoina je bila težavnost 1, prejšnji teden je bila 19.932.791.027.262 (torej 19 × 10¹²), sedaj je 14.363.025.673.659. Algoritem se prilagaja na vsakih 2.016 blokov, kar je nekje na dva tedna, meri pa na približno deset minut za izračun enega bloka.