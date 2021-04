Kriptomenjalnica Coinbase vrednejša od Deutsche Telekoma

Coinbase, ki upravlja največjo menjalnico kriptovalut na internetu, je včeraj začelo kotirati na borzi. Začetni tečaj je presenetil vse, saj je s 410 dolarji na delnico tržna kapitalizacija podjetja presegla 100 milijard dolarje. To je več, kot je na primer vreden naftni gigant BP ali pa Deutsche Telekom. Delnica je kasneje sicer nekoliko padla in danes končala pri 330 dolarjih.

Trenutek so dobro zadeli, saj je bitcoin na zgodovinskih vrhovih, čemur sledi (ali pa kar povzroča) tudi izjemno zanimanje javnosti. Tudi največji igralci (Tesla, Mastercard, PayPal ipd.) so na različne načine sprejeli bitcoin, bodisi kot plačilno sredstvo ali pa omogočajo vsaj prenose in trgovanje.

Coinbase sicer ni novinec, saj je bilo podjetje ustanovljeno že leta 2012. Danes ima več kot 56 milijonov uporabnikov in več kot 223 milijard dolarjev težke bilance. V prvem letošnjem kvartalu so ustvarili 1,8 milijarde dolarjev prihodkov. V celotnem lanskem letu so zaslužili 1,3 milijarde dolarjev in imeli ob tem 322 milijonov dolarjev dobička. Ob vrednotenju podjetja na skoraj 100 milijard dolarjev velja spomniti, da je še pred tremi leti veljalo osem milijard dolarjev – po tolikšnem vrednotenju so zasebni investitorji vlagali v Coinbase.

Vlaganje v Coinbase je seveda tveganje. Podjetje je močno odvisno od zanimanja za kriptovalute, kar je povezano z njihovim tečajem. Dodatno tveganje pa prinaša dejstvo, da je šele začelo kotirati na borzi. Prvi meseci so običajno turbulentni, kar predstavlja možnost za velike dobičke ali hude izgube.