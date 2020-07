Konec plačevanja z urami Garmin

Objavljeno: 1.7.2020

Podjetje mBills naj bi že ta teden uporabnikom poslalo novo brezplačno debetno kartico Mastercard. Žal je ne bo mogoče povezati s storitvijo Garmin Pay.

Pisali smo že o »finančnem škandalu stoletja«, ko je nemško fintech podjetje Wirecard zaradi ponarejanje bilanc (1,9 milijarde evrov!) šlo v stečaj. Ker so tega nekoč dobrostoječega upravljalnika prometa (payment processor) uporabljala številna manjša podjetja fintech, so tudi ta zašla v težave.

Težave enega izmed njih, slovenske mobilne denarnice mBills (sicer v lasti Petrola), so v resnici še najmanjše, saj sistem plačevanja z mobilno aplikacijo še vedno nemoteno deluje in tudi finančna sredstva, ki se hranijo na računih slovenskih bank, so na varnem, je pa 26.6. prenehala delovati debetna kartica Mastercard, ki so jo lahko uporabljali uporabniki mBills. Uporabniki so že dobili obvestilo, da je nova kartica (očitno izdana pri drugem ponudniku) že na poti, dobili naj bi jo še ta teden.

Vendar pa »droben tisk« daje vedeti, da nova kartica ne bo v vsem enakovredna dosedanji – ne bo je namreč mogoče povezati s sistemom Garmin Pay. Plačevanje s športnimi urami Garmin je torej zaenkrat (in za vnaprej) ugasnjeno, kar bo zagotovo užalostilo marsikaterega Garminovega uporabnika. Pri mBillsu sicer pravijo, da si bodo prizadevali povezavo ponovno vzpostaviti, vendar časovnega okvirja za to ne zastavljajo.