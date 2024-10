Objavljeno: 18.10.2024 06:00

Konec neželenih naročnin

Zvezna komisija za trgovino (FTC) v ZDA je sprejela nova pravila, ki podjetjem nalagajo obveznost, da uporabnikom omogočijo enako enostavno prekinitev naročniških storitev, kot je bila njihova sklenitev.

Nova pravila, ki bodo začela veljati čez 180 dni, bodo preprečevala prakse, pri katerih morajo potrošniki skozi zapletene postopke pri prekinitvi naročnine, ki pogosto vključuje nepotrebne telefonske klice ali pogovore z zastopniki. Nova pravila prepovedujejo podjetjem, da bi zahtevala pogovor z osebnim ali virtualnim zastopnikom za preklic, če to ni bilo potrebno pri sklenitvi naročnine. Prav tako podjetjem nalagajo, da morajo biti jasna glede brezplačnih preizkusov in samodejnih podaljšanj naročnin ter omogočiti uporabnikom, da jasno in enostavno prekinejo naročnino.

FTC je prejel na tisoče pritožb glede zapletenih postopkov za preklic naročnin, pri čemer se je število pritožb v zadnjih petih letih občutno povečalo. V letu 2024 je povprečno prejel skoraj 70 pritožb na dan glede težav pri preklicu ponavljajočih se naročnin. Pravila prinašajo tudi obveznost pridobivanja soglasja uporabnikov pri vpisu v tako imenovane programe negativne opcije, kjer uporabniki ne izvedejo akcije in se naročnina samodejno podaljša.