Objavljeno: 2.8.2024 05:00

Konec iskalnikov, kot jih poznamo?

Na internetu je dolgo veljalo nenapisano pravilo sobivanja med spletnimi stranmi in iskalniki. Medtem ko so iskalniki prebrskali spletne strani, so v zameno nanj usmerjali svoje obiskovalce, ko so ti iskali posamezne pojme. S prihodom umetne inteligence bi se lahko to krhko ravnovesje podrlo, kar prvi napoveduje Reddit. Ta je vsem razen Googla že prepovedal iskanje po svojih spletnih straneh.

Reddit se je dogovoril z Googlom in OpenAI, da imata ekskluzivni dostop do strani za svoje iskalnike in druga orodja. Microsoftov Bing in drugi so za zdaj odrezani, Redditov izvršni direktor Steve Huffman pa jim ponuja rešitev: če želijo dostop do strani, bodo morali zanj plačati. Posebej je izpostavil podjetja Microsoft, Anthropic in Perplexity. Google za ta privilegij že plačuje.

Huffman je dejal, da brez pogodb nimajo nikakršnega nadzora, kaj in kdo počne z njihovimi vsebinami, česar ne bodo dovolili. Čeprav so vsebine na internetu dostopne, niso brezplačne, trdi. Tak primer je SearchGPT, ki ga je nedavno predstavil OpenAI. Ta sam prebrska več strani in uporabniku postreže s prečiščenimi informacijami, kar Huffmana izrazito moti.

To pa odpira pomembna vprašanja. Če se bo prelomil nenapisan dogovor, se obeta konec iskanja in brskanja po internetu, kot ga poznamo.