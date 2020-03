Koliko svobode nam bo odškrnil koronavirus?

Zaradi strahu pred novim koronavirusom postajajo ljudje pripravljeni odpovedati se svoboščinam, ki so se še pred kratkim zdele samoumevne. Sledenje uporabnikom mobilnih telefonov tehnično ni zahtevno, a je prepovedano. Agregirane in anonimizirane podatke sicer operaterji pod nekaterimi pogoji prodajajo, a na nivoju posameznika tovrstnega sledenja brez sodne odredbe ne sme biti.

Sedaj pa je udaril novi koronavirus. V boju zoper nevidnega sovražnika je nenadoma zelo pomembno, kje se je nekdo gibal in predvsem s kom vse je bil v stiku. To bo še posebej interesantno, če bodo posamezne države uvajale popolno karanteno, ko bo na ta način možno dokazovati prestopke. To so podatki, kjer je sledenje mobilnim telefonom kot naročeno. In res niso redke države, kjer se ta ideja že zelo resno omenja ali v nekem omejenem obsegu kar izvaja.

Operaterji v Italiji, Nemčiji, Avstriji in na Slovaškem sodelujejo z vladami pri dostavljanju prometnih podatkov. Trdijo, da so podatki anonimizirani in agregirani in služijo le za pogled v dogajanje na ravni države, ne pa za lovljenje posameznikov. Nemško ministrstvo za zdravje je izrecno potrdilo, da so podatke dobili od Deutsche Telekom. A1 v Avstriji deli podatke z Inštitutom za tehnologijo Gradec za njihovo aplikacijo za spremljanje premikov prebivalstva, kjer so podatki spet anonimizirani. Na Slovaškem pričakujejo, da jim bodo operaterji podatke posredovali prihodnji teden.

Tovrstne ideje so tudi izven Evrope. V ZDA je vlada predlagala, da bi ji internetni giganti posredovali anonimizirane podatke o lokaciji uporabnikov. Izraelska vlada je obveščevalni službi že dovolila, da začne slediti ljudem, ki so okuženi z virusom. Za to ne bodo uporabljali najnaprednejših metod, ampak samo(!) geolokacijo. Na vzhodu pa je to že praksa. Na Kitajskem in Tajvanu, pa tudi v Južni Koreji, so lokacijske podatke dejansko uporabili zato, da so sledili verigi okužb. Ali je bil to odločilen vzrok za zajezitev okužbe, ne moremo soditi, so pa Kitajci okužbo povsem zajezili, v Južni Koreji pa se širi zelo počasi.

Kako bo v Sloveniji?