Kodi odstranjen iz Googlovega iskalnika

Objavljeno: 24.3.2020 10:30

Turško medijsko podjetje je izdalo zahtevek za odstranitev iz Googlovih iskalnih rezultatov – za video predvajalnika VLC in Kodi. VLC je ostal, Kodijeva stran pa je bila s strani Googla res umaknjena.

Fundacija Kodi je sicer vložila pritožbo pri Googlu - njen predsednik pravi, da se ne strinja z idejo, da so že "v osnovi" krivi kršenja avtorskih pravic. Težava je namreč v množici dodatkov, ki omogočajo predvajanje ilegalnih vsebin v Kodiju in VLCju. Turško medijsko podjetje beIN Media Group je pač objavilo preširok zahtevek za odstranitev vsebin, čeprav omenjena predvajalnika nad dodatki nimata vpliva. Google je pri tem pravilno ocenil, da VLC ne krši avtorskih pravic, pri Kodiju pa jim to očitno ni uspelo. V času pisanja se v Googlovem iskalniku sicer že pojavlja tudi stran za prenos predvajalnika Kodi.