Koda aplikacije za medsebojno sledenje v času virusa bo prosto objavljena

Singapur bo sprostil kodo aplikacije TraceTogether, namenjene sledenju kontaktov za hitrejše iskanje osebnih stikov, preko katerih bi lahko prišlo do okužbe s koronavirusom.

Aplikacija deluje preko bluetootha in beleži, kje in kdaj smo bili v bližnji okolici drugega uporabnika te iste aplikacije. Podatki so šifrirani in privzeto hranjeni le na telefonu, v primeru, da se pri uporabniku ugotovi okužbo, pa se podatki prenesejo v splet, za iskanje preteklih bližjih stikov. Aplikacijo so razvili pri singapurski vladni agenciji za tehnologijo skupaj z ministrstvom za zdravje, programsko kodo pa bodo objavili pod odprtokodno licenco. Aplikacijo TraceTogether je sicer že namestilo dobrih 620.000 uporabnikov.