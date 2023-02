Objavljeno: 7.2.2023 08:00

Ko tiskalnik preneha tiskati, saj nam je pretekla naročnina

Na portalu revije The Atlantic je avtor Charlie Warzel zapisal zanimivo prigodo, ki jo je zakuhal njegov brizgalni tiskalnik HP. Osnova zgodbe je, da se tudi proizvajalci tiskalnikov podajajo v naročniške vode, pri podjetju HP se ta imenuje Instant Ink.

Ideja je preprosta in v osnovi učinkovita tako za proizvajalca/prodajalca kot za kupca. Po nakupu izbranega tiskalnika, se kupec odloči za sklenitev mesečne naročnine, s katero se HP zavezuje, da bo kartuše s črnilom, ko jih bo zmanjkalo, brezplačno dostavilo kupcu.

Vendar je, kot piše The Atlantic, opis storitve zavajajoč, saj si z naročnino v resnici pridobimo le pravico natisniti določeno število strani na mesec. Na voljo so različni paketi, od enega evra za do 10 strani natisnjenih na mesec, naprej. Naročnina se seveda sklepa prek kreditne/bančne kartice, s katere se vsak mesec »trga« pogodbena vsota. Če na kartici ni sredstev ali jo banka prekliče/ukine – storitev preneha delovati.

»Tiskalnik me izsiljuje!«

In če smo nekako navajeni, da ob neplačilu denimo storitve Netflix, ta neha delovati, je bil avtor šokiran, ko – je nehal delovati tiskalnik. Kot je dokaj duhovito zapisal – tiskalnik ga izsiljuje! Dokler ni uredil plačila naslednjega mesečnega obroka, se tiskalnik ni dal – tiskanje, četudi z nameščenimi polnimi kartušami, ni delovalo.

Res pa je, so naknadno pojasnili pri podjetju HP, bi si lahko namesto plačila mesečnega obroka omislil »prave« kartuše, nevezane na naročnino, ki bi brez težav delovale. Res pa je, da te ne stanejo le enomestno evrsko številko…

Naročnine so povsod, v programski, avtomobilski in celo tiskalniški industriji, navadi se bo treba nanje …