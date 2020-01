Kljub sporu z ZDA Huaweijevi prihodki rekordni

Kljub težavam, ki jih je imel Huawei letos res obilo, je podjetje leto sklenilo z rekordnimi prihodki, je sporočil predsednik Eric Xu v svojem novoletnem voščilu zaposlenim. Prihodki so dosegli 850 milijard juanov (110 milijard evrov), kar je 18 odstotkov več kot lani. Prodaja telefonov je zrasla z 206 milijonov kosov lani na 240 milijonov letos. Obe številki sta nižji od napovedi, a še vedno višji kot lani in kažeta na trdno poslovanje, je dejal Xu.

Bo pa leto 2020 nekoliko težavnejše, priznava in dodaja, da bo prva prioriteta prihodnjega leta preživeti. Huawei je letos doživel velik udarec, ko so se obtožbe o vohunjenju stopnjevale v ameriško blokado, kar je na primer pomenilo konec sodelovanja z Googlom (Android!), kar ima resne posledice. Huawei je sicer izdelal telefone brez ameriških čipov in operacijskega sistema, a njihov (ne)uspeh bomo videli šele v letu 2020. V iztekajočem se letu je namreč sprva ameriška administracija večkrat podaljšala rok, do kdaj morajo podjetja prekiniti poslovanje s Huaweijev, prav tako pa so se prodajale še stare zaloge. Resnični vpliv blokade bo jasen prihodnje leto.

Druga težava v ZDA pa je izključitev Huaweija iz naborov dobaviteljev opreme za postavitev omrežja 5G. Čeprav so ZDA podobne ukrepe pričakovala tudi od Evrope, za zdaj ne kaže, da bi najpomembnejša evropska gospodarstva zaprla trge za Huawei.