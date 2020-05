Kljub pandemiji sektor IKT ohranja službe

Pandemija koronavirusa je močno prizadela celotno svetovno gospodarstvo. Čeprav prave razsežnosti krize šele spoznavamo, zelo verjetno se bo to dodobra pokazalo šele čez čas, v javnost prihajajo prve podrobnejše analize, ki prikazujejo kako močno je bila ali še bo prizadeta posamezna gospodarska panoga. Sektor IKT seveda na posledice koronavirusa ni imun, vendar jo bo kot kaže odnesel z manj izgubami delovnih mest, kot drugod.

Čeprav se bodo vplivi pandemije po vsej verjetnosti lahko precej razlikovali od države do države, je poučno spremljati, kaj se dogaja na področju zaposlitev v ZDA, ki so po eno strani ena od največji ekonomij, a hkrati država, ki jo je pandemija najbolj prizadela. Kot vemo, gospodarstvo v ZDA ni imelo nobene milosti do zaposlenih. V nekaj tednih je brez službe ostalo 20,5 milijonov ljudi, s čimer se je nezaposlenost povečala na rekordnih 14,7%, kar je primerljivo s stanjem iz velike depresije v začetku prejšnjega stoletja.

Podrobnejše analize kažejo, da je v ZDA brez službe ostalo okoli 112.000 zaposlenih v tehnološkem sektorju, kamor sodi tudi sektor IKT. Čeprav se za naše razmere to zdi ogromna številka, predstavlja manj kot 1% vseh izgub delovnih mest v ZDA. IKT niti približno ni doživel tisto, kar se je zgodilo zaposlenim v turizmu, gostinstvu, trgovini, gradbeništvu in avtomobilski industriji.

Nekatere analize kažejo, da so podjetja v tehnološkem sektorju odpuščala predvsem zaposlene v storitvenih dejavnostih, zlasti pri tistih, kjer je terensko delo in je samoizolacija prebivalstva onemogočila njihovo delovanje. Podjetja pa so se na vse moči trudila zadržati specialiste za posamezna področja IKT, ki so lahko delali na daljavo ali pa so bili ključni za usposobitev dela na daljavo. Za tovrstne kadre se povpraševanje zelo povečalo, podjetja pa tu aktivno zaposlujejo dodatne ljudi.

Tako ravnanje v krizi je seveda smiselno in razumljivo. Podjetja skušajo zmanjšati tveganja, a hkrati zadržati možganski potencial, ki omogoča delovanje v krizi, predvsem pa nadaljevanje v časih, ko se bo stanje do neke mere normaliziralo. Podjetja zato odpuščajo predvsem zaposlene s področja prodaje, marketinga, skupnih služb in nekaterih delov storitev, saj menijo, da jih bodo lažje povrnila in z manj škode za poslovanje, kot pri strokovnjakih za visoko tehnologijo.

Sodeč po raziskavi družbe Forrester Research pa trenutne razmere nimajo zgolj kratkoročnega vpliva na delovna mesta in zaposlitvene priložnosti. Večina podjetij se pripravlja na možnost, da take razmere ne bodo odpravljene prav hitro ali pa da se bodo ponovile čez čas. Strah pred okužbami bo tudi spremenil način izvajanja določenih storitev. Delo od doma se bo močno povečalo, več se bo investiralo v avtomatizacijo procesov, kjer je danes potrebna tvegana bližnja prisotnost več ljudi. Mnogi vidijo še večje možnosti za hitrejšo uveljavitev robotike in rešitev na temelju umetne inteligence. Toda strokovnjaki opozarjajo, da ta transformacija ne bo ne hitra, ne enostavna.