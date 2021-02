Klasičen delovnik postaja preteklost

Velika tehnološka podjetja se vse bolj mednarodno razpršena, pogosto z razvojnimi centri raztresenimi po celem svetu, zato se v okviru teh družbe začenja zelo spreminjati sam koncept delovnika, zlasti pa pomena fraze “hoditi v službo”. Sodobne komunikacije metode omogočajo bistveno bolj učinkovito skupinsko sodelovanje, kot sestankovanje v fizičnih konferenčnih sobah, zlasti tam, kjer je za tak sestanek treba potovati. Pandemija je to transformacijo samo še poglobila.

Večina visokotehnoloških podjetij je že med epidemijo omogočila delo na daljavo, nekateri, kot je na primer Twitter, so že lani oznanili, da bo delo na daljavo postalo ena ali kar celo priporočena možnost delovanja v družbi. Zdaj so podoben korak najavili tudi v velikanu s področja poslovne programske opreme Salesforce.

V zapisu za zaposlene in javnost so oznanili, da je za družbo klasičen urnik “9-do-5” že stvar preteklosti. Zaposlenim ponujajo tri oblike delovanja: fleksibilno, v celoti na daljavo in delo v pisarni. Pri tem predvidevajo, da bo fleksibilni način dela uporabljala večina od 49.000 zaposlenih. Ta predvideva, da bo zaposleni v pisarni delal od enega do treh dni na teden, zlasti ob predstavitvah za stranke in nekaterih skupnih sestankih.

Nekateri opozarjajo, da gre za pomemben korak za celo industrijo, saj orodja družbe Salesforce uporabljajo predvsem na področju prodaje in trženja številna druga visokotehnološka podjetja pa tudi druge velike korporacije. Ker bo Salesforce te spremembe opravljal na lastni koži, se bodo dobre prakse bržkone odrazile tudi v prilagoditvi programskih orodjih, kar utegne dodatno pospešiti interes za hibridni ali oddaljeni način dela.

Zanimivo pa je, da se vsa tehnološka podjetja ne strinjajo s (pre)hitrim prehodom na delo na daljavo. Svojo zaskrbljenost za tak režim dela sta izrazila tako Microsoft kot Google. Preseneča predvsem stališče družbe Google, za katero je dolgo časa veljalo, da že od samih začetkov goji zelo napreden in zaposlenim prilagojen režim dela.

Google se predvsem pritožuje, da bi delo na daljavo z leti ogrozilo doseženo korporativno kulturo, ki temelji na intenzivni socializaciji na delovnem mestu. S tem bi bili ogrožena tudi inovativnost ter angažiranost zaposlenih, saj poudarjajo, da se je v preteklosti veliko najboljših idej pojavilo prav med druženjem na delovnem mestu. Cisco poroča o drugi skrajnosti, ki je posledica prisilnega dela od doma zaradi pandemije. Veliko zaposlenih se pritožuje, da so že siti dela od doma in si želijo nazaj v pisarne.