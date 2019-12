Kitajski tekmec Intelu in AMDju

Objavljeno: 18.12.2019 00:10

Kitajsko podjetje Zhaoxin je letos poleti predstavilo lastni procesor x86, sedaj pa so predstavili načrte, po katerih naj bi že leta 2021 ujeli Intel in AMD.

Na področju procesorjev za namizne računalnike in strežnike sta že dolgo časa glavna Intel in AMD. V preteklosti so obstajali tudi drugi proizvajalci, med katerimi je še največ uspehov dosegel VIA Technologies – ravno ta pa je leta 2013 skupaj z lokalnimi oblastmi iz Šanghaja ustanovila podjetje Zhaoxin (izraz pomeni »milijon jeder«). Cilj podjetja je razvijati in proizvajati procesorje x86 za kitajski trg, ciljajo pa na proizvodnjo procesorjev v 7 nm tehnologiji do leta 2021.

Podjetje ima dve produktni liniji – namiznim računalnikom so namenjeni procesorji KaiXian, strežnikom pa procesorji KaiSheng. Oboji se izdelujejo v tovarnah podjetja TSMC v 16 nm procesu, ponujajo pa do osem jeder in takt do 3 GHz. Naslednji korak bo omenjen prehod na 7 nm tehnologijo, spet pa bo za proizvodnjo poskrbel TSMC (ti med drugim proizvajajo tudi procesorje AMDja, Qualcomma in Nvidie). Novi procesorji z oznako KX-7000 bodo vključevali tudi grafično jedro s podporo za DirectX 12, podprt bo vmesnik PCIe 4.0 in pomnilnik DDR5, modeli, namenjeni strežnikom pa bodo imeli tudi do 32 jeder.

Novica je vsekakor zanimiva, saj je po našem mnenju konkurenca dobrodošla. Ravno zaradi AMDjevih pritiskov v zadnjih letih je tudi Intel nekoliko spustil cene svojih procesorjev. Vseeno pa smo skeptični, da bodo pri Zhaoxin res naredili tak korak naprej.