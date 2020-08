Kitajska tudi na področju proizvodnje elektronike dobiva konkurenco

Ameriško-kitajsko trgovinska vojna in prekinjene dobavne poti zaradi divjanja koronavirusa so največje proizvajalce računalniške opreme prisilile v iskanje alternativ za proizvodnjo na Kitajskem. Dva izmed največjih proizvajalcev, Foxconn in Pegatron, razmišljata o selitvi dela proizvodnje v Mehiko.

Foxconn se bo do konca leta odločil, kje bo postavil novo tovarno, v kateri bo proizvajal novi iPhone. Visoko na seznamu je tudi Mehika, česar pa podjetje niti Apple uradno ne komentirata. Foxconn ima v Mehiki že pet tovarn, ki pa v glavnem proizvajajo televizorje in strežnike. Selitev dela proizvodnja iphonov pa bi bila resen znak, da Kitajska ni več samoumevna lokacija za delovno intenzivno proizvodnjo. V zadnjih letih se je povprečna plača tam precej dvignila, prav tako so se okrepile pravice delavcev. Pegatron po neuradnih podatkih prav tako išče lokacijo v Mehiki. Pomemben faktor je tudi podpis ameriško-mehiško-kanadskega prostotrgovinskega sporazuma, ki terja določeno količino lokalnih proizvodov.

Foxconn prav tako širi tovarno v Indiji. V povečanje kapacitet za proizvodnjo iPhonov bodo vložili milijardo dolarjev. Proizvodnjo televizorjev bodo zagnali tudi v Vietnamu, kamor se seli del kitajske proizvodnje. Ne glede na končni razplet je to znak, da Kitajska ni več edina proizvodna tovarna sveta. Foxconn že 30 odstotkov vse proizvodnje opravi izven Kitajske, v prihodnosti pa se bo ta delež še povečeval, so dejali.

Reuters