Kitajska meni, da vozila Tesla lahko vohunijo

Od avtomobilov vsaj včasih nismo pričakovali kaj več od prevoza, a danes še zdaleč niso le to, temveč so pravi računalniki na štirih kolesih – kar prinaša svojevrstna tveganja. Kitajske oblasti so na primer sporočile, da bodo od julija do vsaj konca avgusta v kraju Beidaihe prepovedale vožnjo s teslami. Bojijo se vohunjenja.

Beidaihe leži na obali vzhodno od Pekinga, zato vsako poletje tam poteka konklave kitajske partije. Tam se za zaprtimi vrati pogovarjajo o prihodnosti, politikah in usmeritvah. Dogajanje je tako skrivnostno, da običajno niti točen datum dogodka ni javno znan. Oblasti je strah, da bi računalniki na kolesih z imenom Tesla lahko poslušali, kjer ne bi smeli.

To sicer ni prva tovrstna prepoved. Že lani je kitajska vojska vozilom Tesla prepovedala uvoz v določene komplekse, ker imajo avtomobili nameščene kamere. Te so potrebne za lažje upravljanje vozila (parkiranje, avtopilot, menjanje pasov itd.) in so običajne tudi pri drugih znamkah novejših avtomobilov. Čeprav Tesla zatrjuje, da se nobeni zbrani podatki ne pošiljajo izven Kitajske, to partije ne omaja. Tesla je tveganje.

Tudi letos so vozila Tesla že zaslovela na podoben način. V kraju Chengdu je policija vozila Tesla preusmerjala proč od nekaterih področij. Tedaj se je v mestu mudil kitajski predsednik.

Reuters