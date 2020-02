Kitajska – aplikacija, ki pove, ali smo bili v stiku z okuženim ali obolelim s korona virusom

Ko država o svojih prebivalcih ve vse, je možno narediti tudi aplikacijo, ki uporabniku pove, ali je bil v zadnjem času v bližini koga, ki je okužen ali je zbolel za korona virusom. Kitajski uporabniki so aplikacijo menda pozitivno sprejeli.

O kitajskem nadzoru nad lastnimi prebivalci na Zahodu običajno pišemo z negativnimi prizvoki, toda vse mogoče zbrane informacije je mogoče uporabiti tudi v smeri, ki bi se zdela pozitivna tudi marsikomu pri nas.

Aplikacija, ki so jo na Kitajskem pravkar zagnali, namreč povezuje lokacijske podatke prebivalcev z zdravstvenimi bazami državnih institucij, uporabniku pa na tej podlagi pove, ali se je v zadnjem času nahajal v bližini nekoga, za katerega se je kasneje izkazalo, da je okužen s korona virusom.

Aplikacija uporablja tudi podatke transportnih organizacij, zato »bližino« izračuna tudi glede na sedeže, na katerih so uporabniki sedeli na potovanju (v vlaku ali letalu). In seveda glede na to, ali je uporabnik morda v isti službi ali razredu, pa tudi v ambulanti, kot potrjeno okuženi. Kot »bližnji kontakt«, kot ga opredeli aplikacija, se šteje tudi potovanje v istem vlakovnem vagonu, če je ta opremljen z klimatsko napravo.

Uporabniki lahko aplikacijo naložijo prek servisov WeChat in Alipay.

BBC