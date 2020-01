Kdo je vdrl v Bezosov pametni telefon?

Forenziki, ki jih je najel Amazonov direktor Jeff Bezos, so dognali, da je v njegov mobilni telefon leta 2018 nekdo najverjetneje vdrl prek WhatsAppa. To s srednje do visoko verjetnostjo pripisujejo kar saudskemu princu Mohamedu bin Salmanu.

Bezos naj bi prejel sporočilo s šifriranim videoposnetkom, po ogledu katerega je telefon začel s svetom deliti neobičajno velike količine podatkov. To se je zgodilo maja 2018, nekaj tednov za tem, ko sta bin Salman in Bezos po neki večerji v Los Angelesu izmenjala številki. Tedaj sta bila bin Salman in Bezos še v prijateljskih odnosih, ki pa so se močno skrhali po umoru Hašokdžija, ko je v Washington Postu savdijski novinar kritično pisal o bin Salmanu. Bezos je lastnik Washington Posta.

Sledila je medijska kampanja proti Washington Postu, ki so jo vodili Savdijci. Vrh tega napada je bil vdor v Bezosov telefon, je dejal Anthony J Ferrante iz FTI Consulting, ki je vodil forenzično analizo. Napadalci so dobili več gigabajtov podatkov, medtem ko običajen telefon dnevno v svet pošlje kvečjemu kakšen megabajt podatkov. Iz Saudove Arabije so sporočili, da ostro zanikajo takšne navedbe in da pričakujejo, da Bezos predstavi dokaze, ki jih bodo zlahka ovrgli. Državo so sicer že večkrat obtoževali vdorov v telefone oporečnikov in nasprotnikov režima, a nikoli princa neposredno.

