"Kdo je Ivan Gale, Google?"

Objavljeno: 24.4.2020 16:00

Po včerajšnji oddaji Tarča, v kateri so razkrivali domnevne nepravilnosti pri nakupovanju zaščitne opreme, so družbena omrežja ponorela. Na Twitterju in Facebook se je močno povečalo število objav, a vedno je večina tiha, manjšina pa glasna. Zato je zanimiv pogled na Google Trends, kjer vidimo, kaj ti molčeči ljudje iščejo (in najbrž tudi berejo).

Ime žvižgača iz Zavoda za blagovne rezerve, Ivana Galeta, je danes eden najbolj iskanih terminov na Googlu. Graf Google Trends pokaže, da so ljudje njegovo ime množično iskali med 21. in 23. uro, torej med oddajo Tarča in po njej. V tem času je bil to na primer 11-krat popularnejši iskalni termin kakor Zdravko Počivalšek in 50-krat popularnejši od Mateja Tonina. To je bil tudi popularnejši termin kakor "maske", "blagovne rezerve" ali "covid".

Poleg "Ivan Gale" so bili popularni še termini "Tarča", "Geneplanet", "Andreja Potočnik", "Mitja Terče", "Anton Zakrajšek", "Meta Peterle".

Google Trends je uporabno in zanimivo orodje. Pokaže nam, da da ljudje niso le pasivni opazovalci in sprejemniki informacij, temveč tudi aktivno iščejo informacije. Hkrati pa lahko vidimo, kaj iščejo.