Kazahstanski kriptorudarji povzročajo električne mrke

Podatkovno rudarjenje za pridobivanje kriptovalut je energijsko izredno potratna dejavnost. V Kazahstanu pa so v zadnjih mesecih spoznali, da lahko tovrstna dejavnost pripelje tudi do resnejših izpadov dobave električne energije v državi. V jesenskih mesecih so namreč v vsaj šestih regijah doživljali redne in dolgotrajne izpade električne energije, ki jih zdaj državni upravitelj omrežja KEGOC pripisuje kriptorudarjem.

V državi je uradno registriranih 50 rudarjev, verjetno pa je še precej takih, ki dejavnosti niso prijavili. Z dejavnostjo se postransko ukvarjajo številni posamezniki, pogosto pa imajo opremo nameščeno v številnih dotrajanih ali opuščenih tovarnah. V letošnjem letu je poraba energije izrazito poskočila, zato so bili kar v treh elektrarnah prisiljeni izvesti prisilno zaustavitev zaradi preobremenitev. V letu 2021 je poraba električne energije poskočila za več kot 8%, medtem, ko je v preteklosti letna rast dosegala odstotek ali dva.

Kazahstanske oblasti so zaradi dogajanja že napovedale ukrepe. V prihodnje bodo ob obremenitvah iz omrežja najprej izklapljali kriptorudarje. Poleg tega predlagajo uvedbo denarnega nadomestila za vsako kilovatno uro električne energije porabljene za rudarjenje.

Cena električna energije v Kazahstanu je sicer relativno ugodna, ravno zato so se tam namnožili kriptorudarji. Nekateri sicer menijo, da so vladni ukrepi proti tej dejavnosti delno tudi krinka za druge težave, ki jih imajo v tamkajšnjem elektrogospodarstvu.