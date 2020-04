Karantena, kot jo vidi Google

Google je sestavil poročila o gibanju uporabnikov s telefoni, ki kažejo na to, kako so se v borih nekaj tednih spremenile navade sveta.

Zaradi izbruha bolezni COVID-19 so bolj ali manj vse države sveta uvedle (ali pa jo začenjajo uvajati) nekakšno obliko karantene – zaprte trgovine in lokali, prepovedano druženje večjih skupin, zaprti javni prevozi. Google, ki z anonimiziranim beleženjem lokacije pametnih telefonov že vrsto let beleži kdaj je v kakšnem lokalu največja gneča, je seveda zaradi tega v zadnjih tednih zaznal tektonske premike.

Na spletni strani COVID-19 Community Mobility Reports so zbrali poročila za posamezne države, ki kažejo, koliko manj se ljudje gibljejo sedaj. V Sloveniji denimo je v trgovinah in njihovi okolici sedaj več kot 90% odstotkov manj ljudi (pričakovano, ker so zaprte), upad obiska je znaten tudi v parkih (42% manj) in na delovnih mestih (45%). Zanimivo pa je, in podobno velja za večino držav, da je gibanja ljudi v stanovanjskih naseljih - več. Tudi to je razumljivo, saj ljudje večino dneva pač niso v službi.

Poročila, tudi za Slovenijo, imajo podatke razdelane in razdeljene tudi za posamezna mesta in okraje.

Zanimivo branje, nekakšen opomnik na dogajanje v današnjem času…