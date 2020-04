Kar je Zoom združil, naj človek ne loči

Guverner ameriške zvezne države New York je potrdil odlok, s katerim se lahko pari v času koronavirusa poročijo preko video konference.

New York je sicer trenutno najhuje prizadeta zvezna država, v njej so doslej zabeležili čez 250.000 primerov okužb s koronavirusom – to je več kot v katerikoli drugi državi na svetu, vključno s Španijo (dobrih 200.000 primerov) in Italijo (184.000 primerov). Smrtnih žrtev je v zvezni državi že skoraj 20.000. Ukrepi so sicer med strožjimi v ZDA, po besedah oblasti pa se naj bi situacija umirjala. Guverner Andrew Cuomo je možnost poroke preko video konference (konkretno je omenil aplikacijo Zoom) objavil prek Twitterja.





V ZDA je sicer tudi vse več protestov zoper karantene in omejitev gibanja ter poslovanja. Protestnike je podprl tudi predsednik Trump.